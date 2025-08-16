« Horoskop
objavljeno prije 1 sat i 15 minuta
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 17. do 23. kolovoza 2025.

Horoskop za zadnji tjedan Lavova i prvi tjedan Djevice u kojem je i svašta nešto ušlo u retrogradno kretanje, tako da bi trebali biti izuzetno brzi i reagirati u trenu...

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Više o

Ribe

,

Rak

,

Vaga

,

Bik

,

horoskop

,

tjedni horoskop

,

Blizanci

,

Lav

,

Ovan

,

Djevica

,

Škorpion

,

Strijelac

,

Jarac

,

Vodenjak

,

horoskop tjedni

,

horoskop za novi radni tjedan

,

horoskop za novi tjedasn

Tjedni horoskop za razdoblje u kojem će Sunce napokon ući u znak Djevice, no tek sredinom tjedna, tako da se još treba čekati i nadati se boljem... no, nije da će baš biti pametno raditi neke drastične stvari uz čak 4 teške planete u retrogradnom kretanju, pa vam ne preostaje drugo nego da budete strpljivi...

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




--------------------------------

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

___________________

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za kolovoz

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.

16.08.2025. 21:03:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh