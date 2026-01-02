« Horoskop
MJESEČEVE MIJENE

Mjesečeve mijene za 2026.

Vjerovali ili ne, tijekom samo jedne mjesečeve faze moguće je izgubiti i do tri kilograma viška tekućine koju su u vašem tijelu vezali ugljikohidrati. 

Mjesec

Mladi Mjesec

Prva četvrt

Pun Mjesec

Zadnja četvrt

Siječanj

18. 01. 21:52

26. 01. 06:47

03. 01. 12:03

10. 01. 17:48

Veljača

17. 02. 14:01

24. 02. 14:28

02. 02. 00:09

09. 02. 14:43

Ožujak

19. 03. 03:23

25. 03. 21:18

03. 03. 13:38

11. 03. 11:39

Travanj

17. 04. 13:52

24. 04. 04:32

02. 04. 04:12

10. 04. 06:52

Svibanj

16. 05. 22:01

23. 05. 13:11

01. 05. 19:23

09. 05. 23:10

Lipanj

15. 06. 04:54

21. 06. 23:55

30. 06. 01:57

07. 07. 21:29

Srpanj

14. 07. 11:43

21. 07. 13:06

29. 07. 16:36

06. 08. 04:21

Kolovoz

12. 08. 19:37

20. 08. 04:46

28. 08. 06:18

04. 09. 09:51

Rujan

11. 09. 05:27

18. 09. 22:44

26. 09. 18:49

03. 10. 15:25

Listopad

10. 10. 17:50

18. 10. 18:13

26. 10. 06:12

01. 11. 22:28

Studeni

09. 11. 09:02

17. 11. 13:48

24. 11. 16:53

01. 12. 08:09

Prosinac

09. 12. 02:52

17. 12. 07:43

24. 12. 03:28

30. 12. 20:59
