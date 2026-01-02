Mjesečeve mijene za 2026.
Vjerovali ili ne, tijekom samo jedne mjesečeve faze moguće je izgubiti i do tri kilograma viška tekućine koju su u vašem tijelu vezali ugljikohidrati.
|
Mjesec
|
Mladi Mjesec
|
Prva četvrt
|
Pun Mjesec
|
Zadnja četvrt
|
Siječanj
|
18. 01. 21:52
|
26. 01. 06:47
|
03. 01. 12:03
|
10. 01. 17:48
|
Veljača
|
17. 02. 14:01
|
24. 02. 14:28
|
02. 02. 00:09
|
09. 02. 14:43
|
Ožujak
|
19. 03. 03:23
|
25. 03. 21:18
|
03. 03. 13:38
|
11. 03. 11:39
|
Travanj
|
17. 04. 13:52
|
24. 04. 04:32
|
02. 04. 04:12
|
10. 04. 06:52
|
Svibanj
|
16. 05. 22:01
|
23. 05. 13:11
|
01. 05. 19:23
|
09. 05. 23:10
|
Lipanj
|
15. 06. 04:54
|
21. 06. 23:55
|
30. 06. 01:57
|
07. 07. 21:29
|
Srpanj
|
14. 07. 11:43
|
21. 07. 13:06
|
29. 07. 16:36
|
06. 08. 04:21
|
Kolovoz
|
12. 08. 19:37
|
20. 08. 04:46
|
28. 08. 06:18
|
04. 09. 09:51
|
Rujan
|
11. 09. 05:27
|
18. 09. 22:44
|
26. 09. 18:49
|
03. 10. 15:25
|
Listopad
|
10. 10. 17:50
|
18. 10. 18:13
|
26. 10. 06:12
|
01. 11. 22:28
|
Studeni
|
09. 11. 09:02
|
17. 11. 13:48
|
24. 11. 16:53
|
01. 12. 08:09
|
Prosinac
|
09. 12. 02:52
|
17. 12. 07:43
|
24. 12. 03:28
|
30. 12. 20:59
