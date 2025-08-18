Dnevni horoskop za 18. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 18. kolovoza, ponedjeljak koji je većini donio čir na želucu, barem onima koji su se vratili s GO... no, idemo dalje samo jako, ukratko, Ribama bi bilo bolje da se ne pojave na poslu, Ovnovi mogu, iskreno, dok će Vage biti u problemima tog tipa... no, na kraju će otići...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni redatelj Roman Polanski i glumci Robert Redford i Patrick Swayze.

