Dnevni horoskop za 29. siječnja 2026.
Pročitajte dnevni horoskop za 29. siječnja, dan kada su rođeni Thomas Paine, Oprah Winfrey i Nicholas Turturro
Dnevni horoskop za 29. siječnja, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi će biti prilično dobar dan, Vage moraju ostati optimistične, dok se Vodenjaci moraju osloniti na neke ljude oko sebe... što ne vole, definitivno...
Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni filozof i književnik Thomas Paine, slavna TV-voditeljica Oprah Winfrey i glumac Nicholas Turturro.
---------------------------------------------
Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|
|
|
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
|
|
|
........................................
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
........................................
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2026. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar