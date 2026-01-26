« Horoskop
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 25. siječnja do 30. siječnja 2026.

Horoskop za drugi tjedan Vodenjaka u kojem se Sunce tek dobro smjestilo u njega i tek treba početi cirkus jer - Vodenjaci to rade tako dobro, pogotovo kad imaju takvu podršku planeta...

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem je Sunce već taman lijepo sjelo u Vodenjaka, no ima relativno loša vijest, Pluton se i tu šlepa... ali, uz to Vodenjaci imaju totalnu gužvu - Mars, Venera i Merkur su im u znaku, pa ono, pripazite ;)

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




........................................

........................................

----------------------------------

