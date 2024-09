Tjedni horoskop od 8. do 14. rujna 2024.

Tjedni horoskop za razdoblje u kojem je Sunce polako, ali sigurno polako stiže do kraja svog godišnjeg puta kroz Djevice. No, to je tek sljedeći tjedan, tako da se i dalje morate mučiti sa hrpom retrogradnih planeta koje nisu baš dobre prema vama...

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

--------------------------------

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

___________________

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2024. i

Mjesečni horoskop za rujan

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2024. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Kristen Callihan - Idol, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Tesse Dare - Skandal u tajnovitom dvorcu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.