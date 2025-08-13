Dnevni horoskop za 13. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 13. kolovoza, srijeda nije baš neki dan, tek ste ne pola tjedna, a kraj mu se svejedno ne vidi... U svakom slučaju, neka se Bikovi ne ljute, Vodnjacima je svejedno tako i tako, dok bi Vage trebala biti koncentriranije jer stvarno imaju posla...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pisac i filmski redatelj Alfred Hitchcock, političar Fidel Castro te glazbenik Zlatan Stipišić Gibonni.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za kolovoz