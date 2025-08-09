« Horoskop
objavljeno prije 2 sata i 28 minuta
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 10. do 16. kolovoza 2025.

Horoskop za tjedan koji bi trebao biti zadnji za Lavove ove godine, no na kraju cijele priče ipak neće biti takav, tako da se ne brinite, ima još dovoljno vremena za sve što trebate ili želite

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Više o

Ribe

,

Rak

,

Vaga

,

Bik

,

horoskop

,

tjedni horoskop

,

Blizanci

,

Lav

,

Ovan

,

Djevica

,

Škorpion

,

Strijelac

,

Jarac

,

Vodenjak

,

horoskop tjedni

,

horoskop za novi tjedan

,

horoskop za novi radni tjedan

Tjedni horoskop za razdoblje u kojem Sunce još nije krenulo u zadnji ples s Lavom ove godine, trenutno je situacija takva da je Merkur glavni uz Sunce, što nije baš nešto ako gledate širu sliku... stoga, cool i uživajte, što da vam kažemo... bit će bolje ;)

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




--------------------------------

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

___________________

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za kolovoz

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.

09.08.2025. 21:01:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh