Dnevni horoskop za 10. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 10. kolovoza, Mjesec je na početku Vodenjaka što čini stvari prilično dobrima, štoviše, zanimljivijima nego prije. Dakle, da ne dužimo... vrijeme je da Ribe naprave nešto pametno i nesbično, Vagama je ovaj dan zapravo dobar, dok će se Bikovi opuštati, na bilo kakav način...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pravnik i političar Matko Laginja, glumac Antonio Banderas te glumica, redateljica i producentica Rosanna Arquette.

