objavljeno prije 2 sata i 44 minute
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop za 9. do 15. studenoga 2025.

Horoskop za zadnji tjedan Škorpiona u kojem treba paziti na snažan utjecaj ostalih planeta koje bi mogle u nekom trenutku krenuti raditi neke čudne stvari...

Tjedni horoskop za razdoblje u kojem Sunce polako stiže prema zadnjem dijelu godišnjeg puta kroz znak Škorpiona, no već su mu pokvarili neke ideje, recimo Merkur i Mars u Strijelcima... no, i dalje se sve to može okrenuti na dobro... ako malo upregnete svoje vijuge ;)

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

08.11.2025. 21:08:00
    
