Dnevni horoskop za 9. studenoga 2025.

Dnevni horoskop za 9. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vodenjacima će pasati da naprave par kompromisa, Ovnovi moraju ostati što mirniji danas, dok će se Vage zabavljati s nekim zanimljivim stvarima...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni književnik Ivan Turgenjev, povjesničar Milan Šufflay te astronom Carl Sagan.