objavljeno prije 5 sati i 25 minuta
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 30. studenog do 6. prosinca 2025.

Horoskop za treći tjedan Strijelca u kojem se već rade planovi za Novu godinu i sve druge detalje što, kako i kada jesti...

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Arhiva)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem je Sunce već dobro prešlo polovicu godišnjeg puta kroz znak Strijelca, a kako su i dalje moćni Saturn već ušao u Ribe, što će dodatno otežati neke stvari na nebu... no, ne treba se zamarati takvim detaljima, kraj godine je sve bliže...

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




29.11.2025. 21:01:00
    
