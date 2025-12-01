Dnevni horoskop za 1. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 1. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi trebaju malo bolje i otvorenije komunicirati, Vodenjaci će morati uživati dok mogu, dok će se Djevicama zbivati neke stvar koje će kao da su pale s neba...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni redatelj i glumac Woody Allen, tehnološki vizionar i trendsetter Nicholas Negroponte te kralj kokaina Pablo Escobar.