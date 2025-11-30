Dnevni horoskop za 30. studenoga 2025.

Dnevni horoskop za 30. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi mogu biti opaki kad treba, Djevice jednostavno nisu spremne za probleme, dok će Ribe posvetiti dan zanimljivim stvarima iz čiste zabave.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni književnik Jonathan Swift, njegov kolega Mark Twain te nezaboravni političar Winston Churchill.