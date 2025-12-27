Tjedni horoskop od 28. prosinca 2025 do 3. siječnja 2026.
Horoskop za drugi tjedan Jarca i prvi tjedan Nove godine koji će donijeti dosta promjena, pa pročitajte i kojih, važne su ;)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem je Sunce već fino zasjelo u znak Jarca koji se može podičiti planetama oko sebe, Marsom i Venerom... ima tu i Nova godina i ostalo... pa, uživajte!
--------------------------
Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
--------------------------------
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
___________________
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2025. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar