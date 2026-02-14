« Horoskop
objavljeno prije 1 sat i 20 minuta
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 15. do 23. veljače 2026.

Horoskop za zadnji tjedan Vodenjaka i prvi tjedan Riba u kojem će se najbolje pokazati istinost one stare da bi trebali šutjeti ako nemate što pametno za reći... i za promjenu, držite se toga k'o pijani plota

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Više o

Ribe

,

Rak

,

Vaga

,

Bik

,

horoskop

,

tjedni horoskop

,

Blizanci

,

Lav

,

Ovan

,

Djevica

,

Škorpion

,

Strijelac

,

Jarac

,

Vodenjak

,

horoskop tjedni

,

horoskop za novi tjedan

,

horoskop za novi radni tjedan

Tjedni horoskop za razdoblje u kojem je Sunce već na samom kraju Vodenjaka i lagano ulazi u znak Ribe, što će započelo novi godišnji ciklus ovome znaku, a najsnažniji utjecaj i dalje dolazi od Plutona, tek toliko da znate...

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i

Mjesečni horoskop za veljaču

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2026. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
14.02.2026. 21:21:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh