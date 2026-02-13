Dnevni horoskop za 13. veljače 2026.

Dnevni horoskop za 13. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Blizanci trebaju poraditi kontroli svojih misli, Ribe se trebaju povezati s nekom dobrom ekipom, dok se Djevice mogu opustiti jer znaju što trebaju završiti ovaj tjedan na najbolji način... baš kako vole ;)

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pilot Chuck Yeager, glumca Kim Novak te pjevač Robbie Williams.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za veljaču