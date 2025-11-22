« Horoskop
objavljeno prije 2 sata i 1 minutu
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 23. do 29. studenoga 2025.

Horoskop za zapravo prvi tjedan Strijelca u kojem se lagano ulazi već u prvi tjedan adventa, htjeli mi to ili ne, uskoro nas čeka Mariah Carey...

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem se Sunce ugodno smjestilo u znak Strijelca, a kombinacija Merkura i Venere u istom znaku bit će gotovo eksplozivna, stoga ne bi trebai biti tako lagani na obaraču, jel'... 

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




--------------------------------

___________________

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025.

Mjesečni horoskop za studeni

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

22.11.2025. 21:02:00
    
