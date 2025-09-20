« Horoskop
objavljeno prije 1 sat i 29 minuta
TJEDNI HOROSKOP

Tjedni horoskop od 21. rujna do 27. rujna 2025.

Horoskop za prvi tjedan Vage, tek je počeo a problemi koji su na nebu ostali u amanet ovom znaku su više nego teški, dapače, najbolje bi im bilo se pokriju po glavi i spavaju

Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka
Tjedni horoskop za sve znakove zodijaka (Metro)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem će se Sunce lagano ušetati u znak Vage gdje ga je dočekalo čak četiri planeta u retrogradnom kretanju što baš i nije najbolji mogući početak za Vage.... ali, zeznute su one, mogu sve preokrenuti na dobro... ali i loše, pa ćemo vidjeti 

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




--------------------------------

___________________

----------------------------------

20.09.2025. 21:07:00
    
