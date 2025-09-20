Tjedni horoskop od 21. rujna do 27. rujna 2025.
Horoskop za prvi tjedan Vage, tek je počeo a problemi koji su na nebu ostali u amanet ovom znaku su više nego teški, dapače, najbolje bi im bilo se pokriju po glavi i spavaju
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem će se Sunce lagano ušetati u znak Vage gdje ga je dočekalo čak četiri planeta u retrogradnom kretanju što baš i nije najbolji mogući početak za Vage.... ali, zeznute su one, mogu sve preokrenuti na dobro... ali i loše, pa ćemo vidjeti
--------------------------
Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
--------------------------------
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
___________________
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2025. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar