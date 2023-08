Dnevni horoskop za 19. kolovoza 2023.

Dnevni horoskop za 19. kolovoza, nismo se pošteno ni okrenuli, a već je novi vikend i možda bi mogli otići na kratko more... možda... Vodenjaci bi to i mogli kakvi su, Bikovi će se ljutiti jer ne mogu, a Djevice će to pragmatično pregledati sa svih aspekata.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni prvi čovjek koji je letio avionom Orville Wright, tvorac Zvjezdanih staza Gene Roddenberry i bivši američki predsjednik Bill Clinton.

--------------------------

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

--------------------------------

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva je 3,49 kn/min s telefona i 4,78 kn/min s mobitela (Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

___________________

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2023. i

Mjesečni horoskop za kolovoz

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2023. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Kristen Callihan - Samo tvoj, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka na lošem glasu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.