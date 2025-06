Dnevni horoskop za 22. lipnja 2025.

Dnevni horoskop za 22. lipnja, Sunce je sjelo u Rakove još jučer, namjestilo se i sada počinje veselje na neradni dan koji bi možda mogao biti i bolji, no ajmo se mi prvo svi posložiti i umiliti novom šefu, Raku... jest da to Vodenjacima neće baš leći, a ni Vagama, no jedino će Bikovi biti cool danas...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni gangster John Dillinger, glumica Meryl Streep i književnik Dan Brown.

