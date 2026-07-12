Tjedni horoskop za razdoblje od 12. do 18. srpnja 2026.
Ovo je idealno vrijeme za otpuštanje starih obrazaca i hrabar korak naprijed, bez obzira na izazove koji se mogu pojaviti na putu
Tjedni horoskop za razdoblje od 12. do 18. srpnja donosi nam uzbudljive astrološke aspekte koji će snažno utjecati na naše emocije, poslovne odluke i vitalnost. Sredina srpnja rezervirana je za duboko preispitivanje ciljeva pod utjecajem povoljnih planetarnih tranzita koji potiču intuiciju i hrabrost. Ovo je idealno vrijeme za otpuštanje starih obrazaca i hrabar korak naprijed, bez obzira na izazove koji se mogu pojaviti na putu. U nastavku saznajte što su zvijezde pripremile za vaš znak u ljubavi, poslu i zdravlju.
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Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
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|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
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Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i
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Mjesečeve mijene u 2026. godini
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