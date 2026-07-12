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objavljeno prije 23 sata i 45 minuta
DNEVNI HOROSKOP

Dnevni horoskop za 12. srpnja 2026.

Ovo je savršen dan za punjenje baterija, boravak u prirodi i micanje od svih nakupljenih poslovnih briga

Dnevni horoskop za 12. srpnja
Dnevni horoskop za 12. srpnja (Metro)
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Dnevni horoskop za 12. srpnja donosi nam iznimno dinamičnu astrološku atmosferu koja će snažno utjecati na naše svakodnevne odluke i emotivna stanja. Nedjeljni planetarni aspekti potiču nas na duboko promišljanje o budućnosti, dok istovremeno traže da ostanemo čvrsto uzemljeni u sadašnjem trenutku. Mjesec šalje vrlo poticajne vibracije koje će naglasiti našu urođenu intuiciju i olakšati komunikaciju s bliskim osobama. Ovo je savršen dan za punjenje baterija, boravak u prirodi i micanje od svih nakupljenih poslovnih briga. Mnogi će znakovi osjetiti iznenadni val kreativne energije koji vrijedi pametno iskoristiti za osobne projekte. Zvijezde savjetuju da izbjegavate impulzivne reakcije i da se radije prepustite opuštenom ljetnom ritmu. Otvorite svoje srce za nove prilike jer bi vam jedan slučajan susret mogao potpuno popraviti raspoloženje. U nastavku saznajte što su vam planeti pripremili za ovaj uzbudljiv ljetni dan.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni rimska legenda Gaj Julije Cezar, veliki čileanski pisac Pablo Neruda i nogometaš Christian Vieri.

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Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

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Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i

Mjesečni horoskop za srpanj

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Mjesečeve mijene u 2026. godini

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11.07.2026. 23:22:00
    
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