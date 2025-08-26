Dnevni horoskop za 26. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 26. kolovoza, utorak je, tjedan tek počinje, a problema ima i preko glave - nabaviti školske knjige i opremu su samo dio stvari s kojima će se svi boriti ovaj tjedan, pa onda neka temelji ovog tjedna budu dobro postavljeni - Vodenjaci se moraju uključiti, Vage također, a Bikovi su vjerrojatno sve to već obavili...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni prvi balonar Joseph Montgolfier, francuski pjesnik Giullame Appolinaire i bivša teen zvijezda Macaulay Culkin.

