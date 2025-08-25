Dnevni horoskop za 25. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 25. kolovoza, ponedjeljak koji se nikada i nigdje ne voli.... stoga, Ribe trebaju ostati mirne u svim situacijama, Bikovi smiriti usijanu glavu, a Djevice se trebaju samo opustiti i disati duboko, Sunce im je u znaku napokon...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni prvi ruski car Ivan Grozni, začetnik detektivskog posla u SAD-u Alan Pinkerton i glumac Sean Connery.

---------------------------------------------

