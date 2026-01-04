Dnevni horoskop za 4. siječnja 2026.

Dnevni horoskop za 4. siječnja, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi su raspoloženi za nešto novo, Vage moraju pokazati da je sve moguće, dok Ribe jednostavno moraju napraviti nešto stvarno dobro za sve oko sebe... a bome i za druge oko sebe...

Na današnji dan rođeni su fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton, jedan od poznate braće Jacob Grimm i glumac Fabijan Šovagović.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za siječanj