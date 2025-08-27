Dnevni horoskop za 27. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 27. kolovoza, treći dan tjedna koji će vjerojatno proteći u smušenom sudaranju s kolegama koji su se vratili s godišnjeg i nitko ne znaš što treba raditi... tako da će Rakovi biti stvarno zbunjeni, Ovnovi malo ipak koncentriraniji od njih, a Vodenjaci će se isključiti po potrebi, kao što to uvijek mogu napraviti...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni filozof Georg Wilhelm Hegel, jedan od otaca moderne kinematografije Samuel Goldwyn te humanitarka i svetica Majka Tereza.

