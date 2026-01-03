Dnevni horoskop za 3. siječnja 2026.

Dnevni horoskop za 3. siječnja, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi se može lagano opustiti, Vodenjaci će biti u napetom raspoloženju, dok se Vage moraju malo prizemljiti kako ih ne bi drugi...

Na današnji dan rođeni su pisac John Ronald Reuel Tolkien, redatelj Sergio Leone i glumac Mel Gibson.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za siječanj