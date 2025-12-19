Kilograme ne treba gubiti, treba spriječiti njihovo nakupljanje

Kad bi se netko odlučio nato da izračuna koliko žene u Hrvatskoj ili u čitavom svijetu godišnje troše na preparate i tretmane za mršavljenje dobio bi se multimilijunski rezultat, u bilo kojoj valuti. Tragedija u čitavoj priči je ta što žene, pa i muškarci redovito ponovno nakupe previše kilograma. Međutim, novo istraživanje provedeno pod okriljem Fondacije za žensko zdravlje iz Melbournea (Jean Hailes) sugerira da bi se žene umjesto borbe s gubitkom kilograma trebale usmjeriti na sprječavanje njihova nakupljanja. A to znači primjenu novi strategija u sklopu životnog stila.

Prevencija je najvažnija

Sprječavanje nakupljanja kilograma u tridesetima i četrdesetima znači da će žene staru dob dočekati 20 kilograma lakše nego što je slučaj danas. U to uvjerava dr. Catherine Lombard iz Istraživačkog odjela Jean Hailes sa Sveučilišta Monash. Program HeLP-her, odnosno Zdrav životni stil ('Healthy Lifestyle Program') nedavno je predstavljen u Britanskom medicinskom časopisu i baca novo svijetlo na to kako zaposlene i zauzete žene mogu izbjeći povećanje težine umjesto da se muče sa skidanjem kilograma.

Prema riječima dr. Lombard, većina žena u prosjeku svake godine dobije jedan kilogram a da to ni ne primijeti. Dok dođu do srednjih godina to znači da će nakupiti oko 20 do 30 kilograma više. Treba li uopće spominjati da je takvo stanje povoljno tlo za dijabetes, kardiovaskularne i ostale bolesti, visok tlak pa čak i neke vrste raka. „Prevencija od nakupljanja kilograma puno je lakša jer su promjene koje morate unijeti u usporedbi s mršavljenjem puno blaže", kaže dr. Lombard.

HeLP-her program nastao je na istraživanju koje je obuhvatilo 250 žena prosječne dobi od 40 godina. Žene su redovito hodale u skupinama i svako malo su dobivale SMS poruke kojima ih se podsjećalo da održavaju zdrav način života. Ujedno se pratilo i stanje njihove težine tijekom 12 mjeseci. Kako kaže Lombard, žene su danas zauzete raznim obavezama i potrebna im je svaka moguća potpora. A ovakav program im daje upravo to.

Važnost redovitosti



Prvo i osnovno, žena je bilo potrebno omogućiti tjelesnu aktivnost. Konkretno, žene iz istraživanja su šetale dok su se vraćale kući nakon što bi ostavile ili pokupile djecu iz škole. I upravo je ta redovitost najvažnija od svega. Druga stvar, žene su to radile u skupinama jer su se susretale u svaki dan kod škole. Na taj su način stvarale rutinu i međusobno se podržavale. Dr. Lombard savjetuje svim ženama da pronađu društvo u kojem im je ugodno hodati i šetati jer element društvenog pritiska u slučaju sprječavanja debljanja ima samo koristan učinak. Žene su međusobno razmjenjivale iskustva o dijetama i prehrani i savjetovale se o najboljim načinima za izbjegavanje nezdravog načina življenja.

Redovite kontrole

Sljedeći savjet jest da svako malo provjeravate kilograme i tjelesne mjere. Ženama bi cilj trebao biti da opseg struka bude manji od 80 centimetara, ali to ne znači da trebaju postati opsjednute brojkama već samo da moraju biti svjesne vlastitog stanja kako bi na vrijeme mogle reagirati. Žene iz istraživanja su mjesečno dobivale SMS-ove, ali vi možete pomoć zatražiti od prijatelja ili obitelji - neka vas oni konstantno podsjećaju da trebate jesti zdravo i više se kretati. I ne zaboravite važnost razgovora s drugima koji pokušavaju riješiti svoje probleme s težinom. Tu ćete pronaći dobre savjete, podijeliti frustracije. Na kraju krajeva, zar nije lakše kad znate da niste sami u svojim problemima?