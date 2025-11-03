Najbolji ugljikohidrat za bolji kolesterol

Cjelovite žitarice, mahunarke, voće i povrće bogati su vlaknima koja pomažu u snižavanju kolesterola i održavaju stabilnu razinu energije. Među njima se posebno ističe crni grah, koji je hranjiv, pristupačan i jednostavan za pripremu.

"Crni grah je zvijezda u borbi protiv kolesterola jer je prepun topivih vlakana, koja vežu kolesterol u crijevima i pomažu ga ukloniti iz tijela", objašnjava nutricionistica Brannon Blount.

Otprilike 175 grama kuhanog crnog graha sadrži približno 15 grama vlakana, više od polovice dnevnih potreba. Osim toga, gotovo da ne sadrži masti, a zasićenih nema uopće, što ga čini izvrsnim izborom za zdravlje srca.

Crni grah također je bogat biljnim proteinima - oko 175 grama sadrži otprilike 15 grama. Zamjena dijela životinjskih proteina onima iz graha može pomoći u snižavanju ukupnog i LDL kolesterola. "Svestrani su, pristupačni i jednostavna zamjena za sastojke s više masti kako bi obroci bili zdravi za srce", dodaje Blount.

Nutricionistica Lauren Manaker ističe da crni grah sadrži otporni škrob, koji djeluje kao prebiotik i potiče rast dobrih bakterija u crijevima. "Mnogi kvalitetni ugljikohidrati hrane dobre bakterije u crijevima, što je povezano s nižim kolesterolom i boljim zdravljem srca", objašnjava ona. Osim toga, tamna boja crnog graha potječe od antocijana, antioksidansa koji smanjuju upale i štite stanice od oštećenja.

Stručnjaci zaključuju da su vlakna, biljni proteini i fitokemikalije iz crnog graha pravi saveznik zdravog srca. Uz to što je jednostavan za pripremu, crni grah lako se uklapa u svakodnevne obroke - od salata i juha do variva i zdravih deserata.