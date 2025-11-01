Ležanje je, vjerovali ili ne, opasnije od sjedenja

Znači, pojelo se, prošetalo se na groblje i sad se vratilo kući i - uvalilo na krevet i leži se i uživa... no, kažu stručnjaci da provođenje previše vremena ležeći ili odmarajući se tijekom dana može biti štetnije za zdravlje od sjedenja.

Istraživanje, koje je proveo Institut UKK, ispitalo je obrasce aktivnosti, kondiciju i zdravlje više od 4.000 Finaca u dobi od 20 do 69 godina između 2017-2019. i 2021-2022. godine.

Otkrilo je da su ljudi koji su ležali više sati u budnom stanju ili na ravnoj podlozi imali veću vjerojatnošću za povećanje obima struka i veći rizik od kardiovaskularnih bolesti.

"Ranije se nedvosmisleno govorilo da je sjedenje štetno i da stajanje može biti korisno za zdravlje ljudi. Novo istraživanje pokazalo je da sjedenje u kratkim periodima zapravo može biti korisno za zdravlje", rekao je direktor Instituta UKK Tommi Vasankari.

Studija je razlikovala različite sjedeće navike, napominjući da povremeno sjedenje, kada ljudi ustaju svakih 20 do 30 minuta, čak i samo da bi popili kavu, može poboljšati metabolizam i zdravlje srca.

"Svi oblici sjedenja ne bi trebali biti demonizirani kao što je to bio slučaj u prošlosti", rekao je Vasankari.

Međutim, nalazi nisu pokazali sličnu korist za one koji su ležali ili se odmarali, čak i ako su redovno ustajali.

"Bez obzira na položaj koji zauzmete kada ležite ili se naslanjate, to uvijek ima štetan učinak na zdravlje srca", dodao je.

Istraživači su zaključili da kraći periodi sjedenja u kombinaciji s povremenim stajanjem potiču bolji nivo kolesterola i vitkiji struk, dok pretjerano odmaranje dovodi do nepovoljnih nivoa masti i sporijeg metabolizma.