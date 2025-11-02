Što nam zapravo treba za zdravlje mozga?

Tek toliko da znate, za zdravlje mozga nije dovoljna samo mentalna aktivnost, barem tako kažu stručnjaci.

"Našem tijelu trebaju hranjive tvari kako bi biokemijske reakcije, uključujući one u mozgu, funkcionirale normalno", objašnjava neurologinja dr. Ella Akkerman. Ističe da naše tijelo neke tvari može samo proizvesti, dok druge mora dobiti putem prehrane. "Tvari koje tijelo ne može samostalno proizvesti nazivamo esencijalnima", kaže. Upravo te hranjive tvari postaju sve važnije s godinama, kada raste rizik od kognitivnog pada.

Dakle, neurolozi upozoravaju da većina ljudi starijih od 50 godina ne unosi dovoljno omega-3 masnih kiselina, koje su ključne za zdravlje mozga. "Omega-3 su sastavni dio strukture i funkcije mozga. To su polinezasićene masne kiseline koje tijelo ne može proizvesti u dovoljnoj količini i zato ih moramo unositi hranom", navodi liječnica dr. Manisha Parulekar.

Ističe tri glavne vrste omega-3 masnih kiselina: ALA (iz biljnih ulja poput lana i oraha) te EPA i DHA, koje se nalaze u masnoj ribi i izravno sudjeluju u funkciji mozga i regulaciji upalnih procesa.

"Pretjerane količine omega-3 mogu smanjiti zgrušavanje krvi i oslabiti imunološki odgovor"

Dr. Akkerman naglašava da omega-3 djeluju kao građevni elementi staničnih membrana u mozgu, dok dr. Parulekar dodaje da je mozak u velikoj mjeri sastavljen od masti, od kojih je DHA najvažnija.

"Kad unosimo dovoljno DHA, ona se ugrađuje u membrane i čini ih elastičnijima, pa se živčane stanice lakše međusobno povezuju", kaže dr. Parulekar. Obje stručnjakinje ističu da omega-3 pomažu u smanjenju upala i usporavaju starenje mozga, dok veći unos masne ribe povezuju s manjim rizikom od demencije i Alzheimerove bolesti.

"Iako nije lijek, omega-3 potiče otpornost mozga, poboljšava cirkulaciju i održava njegovu strukturu i funkciju tijekom godina", napominje dr. Parulekar.

Prema njezinim riječima, preporučuje se unos od najmanje 250 do 500 miligrama kombiniranih EPA i DHA dnevno, uz naglasak na DHA za podršku kognitivnim funkcijama. Dr. Akkerman navodi da su dobri izvori omega-3 masnih kiselina biljna ulja, masna riba i riblje ulje.

Ako prehrana ne osigurava dovoljno tih tvari, dodaci prehrani mogu pomoći, ali s mjerom. "Pretjerane količine omega-3 mogu smanjiti zgrušavanje krvi i oslabiti imunološki odgovor. Zato je važno savjetovati se s liječnikom prije uvođenja bilo kakvih dodataka", zaključuje dr. Akkerman.