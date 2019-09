Loše navike koje nam dodaju godine

S godinama počinjemo sve više obraćati pažnju na učinke koje one ostavljaju na naš izgled, jer se (prilično logično) želimo što duže osjećati i izgledati mlađe.

Naravno, pritom radimo ne baš pretjerano pametne stvari - primjerice, stresiramo se oko sijedih vlasi ili malih borica, ali u većini slučajeva sasvim druge stvari čine da brže starimo. Neke svakodnevne sitnice dodaju godine licu, ali i našem mozgu.

Ekstremne dijete - oni koji se brinu o zdravijem načinu života najčešće kreću na zdraviju prehranu. No, odlazak na najpopularnije, ekstremne dijete može imati sasvim obrnuti učinak, a posebno ako dijeta uključuje naglu promjenu načina prehrane. "Jo-jo dijete mogu dovesti do gubitka mišića i kosti na duge staze", zaključila je Kate Milne za BestLife i dodala da je studija objavljena u The American Journal of Clinical Nutrition zaključila kako takve dijete uzrokuju lošu mobilnost i slabost tijela.

Gledanje u mobitel - položaj u kojem gledamo u mobitel (pognuta glava i ramena) još je jedan načina kako ubrzavamo starenje i propadanje našeg zdravlja. Naime, glava teži između tri i šest kilograma. "Položaj za tipkanje stavlja nevjerojatnu silu na vrat i kralježnicu i radi pritisak. To može pridonijeti preranom starenju tijela, glavoboljama, bolovima u ramenika i vratu, smanjenoj fleksibilnosti te vidljivoj grbi na kralježnici", otkrila je Larivee.

Gorčina - naše emotivno stanje značajno utječe na fizičko stanje. Osjećaj gorčine zbog prošlih događaja u životu ili argumenata može umoriti vaš um i tijelo. "Tijelo drži stres i traume kroz stisnutu vilicu, stalno namršteno lice i obrve te iskrivljena ramena", objasnila je wellness konzultantica Heather Larivee, za BestLife.

Pića iz plastičnih boca - ovo nema veze sa zaštitom okoliša ili kemikalijama iz plastike - iako su to itekako važni čimbenici koji bi nas trebali motivirati na odbacivanje plastičnih boca. Prema Anthonyju Younu, specijalistu za holistički pristup zdravlju i ljepoti, ispijanje pića iz plastičnih boca uzrokuje nastanak bora. "Liječnici vjeruju da takav česti pritisak na usne potiče stvaranja borica", dodao je Youn i objasnio kako je bolje odbaciti plastične boce i piti iz čaša.

Pretjerano vježbanje - iako je fizička aktivnost ključ zdravog i dugačkog života, postoji i nešto poput pretjerivanja s vježbanjem. Kad treniramo prečesto ili preintenzivno, mišići nikad nemaju vremena za oporavak. "To vodi do upala, lošeg sna i ugroženog imunološkog sustava", tvrdi Lorraine Miano, stručnjakinja za holističku medicinu. "Posebno je to važno za žene jer godine, stres i pretjerivanje s vježbanjem dovodi visokih razina kortizola i disbalansa hormona."

Zanemarivanje stresa - dobro je poznato da stres (kratkoročni i dugoročni) može biti razlog preranom starenju. Kad smo pod stresom, tijelo proizvodi kortizol, hormon koji uništava telomere na DNK-u. "Bore i sijeda kosa te loš imunitet povezan je s kraćim telomerima", tvrdi Monica Lam-Feist. Prilagodite tempo sebi i osigurajte vrijeme za stvari u kojima uživate kako bi usporili proces starenja.