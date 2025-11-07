Sve koristi od seksa

Seks ima značajan utjecaj na zdravlje, i to ne samo na psihičko - jer niste napeti i nervozni zbog toga što ste izbacili stres iz sebe, nego i na fizičko.

Recimo, redovit seks sjajan je za imunološki sustav - istraživanja su pokazala da seks nekoliko puta tjedno diže razine imunoglobina, antitijela koja štite od raznih prehlada i infekcija.

Uz to, seks snižava krvni tlak, a o kalorijama koje se utroše tijekom seks napisane su prave enciklopedije. Nije baš kao prava tjelovježba, jer muškarac u principu može izdržati oko sedam i pol minuta u ovim krajevima svijeta, no svejedno vas dobro razgiba, digne puls i oznoji vas.

No, zato seks pomlađuje, i to za priličnu količinu godina - osobe koje se redovito seksaju izgledaju 7 do 12 godina mlađe od svoje biološke dobi. Toliko o botoksu ...

Za kraj, od seksa ćete bolje spavati, jer vas endorfini oslobađaju stresa i pripremaju za dobar i dubok san. Što se čeka?