Uloga umjetne inteligencije u seksualnom zdravlju

Umjetna inteligencija postala je hit-tema u svim područjima poslovanja, a to uključuje i tržište seks igračaka. Seks igračke s umjetnom inteligencijom dizajnirane su da uče o vašim individualnim željama i fizičkim sposobnostima te da se prilagođavaju u skladu s tim. LELO je istražio što su seks igračke s AI, kako rade i kakva nas budućnost čeka.

Što su to AI seks igračke?

Umjetna inteligencija (AI) nas istovremeno i fascinira i užasava. Stvara scenarije koji su donedavno bili nezamislivi te ima potencijal duboko promijeniti naše živote, možda čak i one dijelove za koje smo mislili da želimo da ostanu nepromijenjeni. Ali ako postoji jedna primjena AI koja nas može samo usrećiti, to je u području našeg užitka.

Seks igračke, zahvaljujući AI, sada su još učinkovitije. Kombiniranjem različitih algoritama, biometrijskih senzora i prepoznavanja glasa, one s AI mogu stvoriti personaliziranije iskustvo odgovarajući na vaše jedinstvene potrebe. Iako ne zamjenjuju kontakt s drugim ljudima, one mogu na specifične načine naučiti o vašoj seksualnosti, slično kao partner. Ove igračke mogu prilagoditi stvari poput ritma, intenziteta, pritiska i uzoraka pulsiranja kako bi maksimalno povećale vaš užitak.

Kako AI poboljšava iskustvo sa seks igračkama

Seks igračke s AI doživljavaju porast popularnosti paralelno s rastućom popularnošću AI u svim sferama naših života. Iako mnogi ljudi pomisle na seks robote kada spomenemo AI u seksualnoj tehnologiji, to nije cijela slika. AI se može koristiti na različite načine, kao što su:

Personalizirana stimulacija: AI prilagođava intenzitet i obrasce na temelju navika korisnika.

Biometrijska povratna informacija: Senzori prate tjelesne reakcije, poput otkucaja srca, kako bi pružili prilagođeni užitak.

Glasovne i dodirne kontrole: Omogućene glasovne naredbe uz AI i interaktivni odgovori osjetljivi na dodir.

Prilagodljiva tehnologija u stvarnom vremenu: Igračke koje reagiraju na pokrete korisnika i razinu uzbuđenja.

Upustite se u istraživanje seks igračaka s AI

F1STM V3 je seks igračka nove generacije koja ima unaprijeđene postavke koje će vam donijeti nove razine užitka. Nije dizajnirana da oponaša već dobro poznate senzacije oralnog seksa ili penetracije, već koristi sonične valove za stimulaciju penisa s obje strane bez potrebe za dodatnim pokretima. Zahvaljujući AI interaktivnom načinu rada, šalje povratne, šifrirane informacije o performansama i trenutačno reagira prilagođenim vibracijama duž vašeg penisa. Rezultat je senzacionalan osjećaj uranjanja, okružen rebrima od tekućeg silikona s automatskom prilagodbom koji dodatno pojačavaju ovaj jedinstveni osjećaj.

Još jedna muška igračka koja automatski prilagođava stimulaciju na temelju vašeg tijela i reakcija je F2STM. LELO F2S pruža jedinstven osjećaj stimulacije s 14 snažnih postavki užitka i unutrašnjošću od tekućeg silikona. Sam uređaj ima osam vibracijskih postavki, dok se povezivanjem s aplikacijom LELO putem Bluetootha otključava dodatnih šest postavki. Njegova svrha je poboljšati izdržljivost korisnika uz dvije posebno osmišljene funkcije aplikacije - F2STM Stamina trainer i vođene Kegelove vježbe za muškarce.

Budućnost AI u sex tech industriji

Seks igračke bliske budućnosti vjerojatno će koristiti biometrijske senzore za otkrivanje emocionalnih stanja, nudeći ne samo fizički užitak, već i emocionalnu podršku kroz razgovor ili dirty talk. U kombinaciji s VR-om, ovi će alati pružati prilagodljiva, višesenzorna iskustva, upotpunjena promjenjivim vizualima, zvučnim pejzažima, pa čak i teledildonikom za intimnost na daljinu.

Kao što je istaknuto u Futurističkom izvješću za 2025. brenda LELO, mlađe generacije već vide AI avatare i miješane različite stvarnosti kao dio intimnosti, dok starije skupine prihvaćaju više tehnologije nego što stereotipi sugeriraju. Istraživanje brenda LELO dodatno potvrđuje da digitalni alati normaliziraju razgovore o seksu i identitetu u svim dobnim skupinama. Zapanjujućih 64 % Xenial generacije (rođeni 1977. - 1985.) osjeća se ugodno koristiti tehnologiju za poboljšanje svog seksualnog života što ih čini otvorenijima od Gen Z! I dok neki potencijalno vide eroziju emocionalne povezanosti (35 %), drugi vjeruju da bi mogla produbiti intimnost, osobito kroz nastajuće inovacije poput AI partnera i robotike.

Realnost je da će se AI sve više integrirati u naše živote, uključujući i područja poput užitka. Imate pravo istraživati svoj užitak na način koji vam odgovara, u skladu s vašim potrebama i vrijednostima, s ili bez tehnologije. Međutim, nema spora da tehnologija može učiniti užitak dostupnijim širem krugu ljudi. Budućnost sex tech industrije nudi ogromne mogućnosti, ali također postavlja etička pitanja, uključujući rizike izolacije i potrebu za regulacijom. Jedna stvar ostaje jasna: tehnologija će proširiti intimnost, a ne zamijeniti ljudsku povezanost.