Jedan od najboljih stimulansa u seksu je...?

U seksu se uvijek pokušava što više stimulirati partnera kako bi došao do vrhunca, kako jednog, tako i drugog... a jednu stvar jednostavno nikad ne smijete zaboraviti i preskočiti...

Stimuliranjem bradavica i grudi može se doživjeti orgazam vrlo sličan genitalnom orgazmu, a da pritom ne dolazi do penetracije", objašnjava za portal Women's Health Amy Boyajian, seksologinja.

Snažan seksualni užitak postignut stimulacijom bradavica možemo zahvaliti mnoštvu živčanih završetaka koji se na njima nalaze.

Seksolozi tvrde da može biti čak i intenzivniji od vaginalnog orgazma. Neke žene opisuju ga kao senzaciju vrlo sličnu vaginalnom orgazmu, dok ga druge doživljavaju kako jedinstveno iskustvo koje prožima cijelo tijelo.

Uzbuđenje doživljeno preko bradavica može biti užitak sam za sebe ili prvi od brojnih orgazama koje ćete doživjeti tijekom seksualnog odnosa. Za žene koje ne prakticiraju seks tijekom mjesečnice, ova vrsta orgazma odlična je zamjena.

Kao i kod svega, najbitnija je praksa.

Svako tijelo reagira drugačije i zato je bitno eksperimentirati, slušati sebe i fokusirati se na trenutačni užitak, a ne nužno na doživljavanje orgazma.

Najbolji način za otkrivanje erogenih zona je masturbacija. Eksperimentirajte s različitom vrstom dodira.

"Polako se dovodite do vrhunca, dodirujte se po grudima, a potom se fokusirajte na bradavice. Dozvolite si da vas preplavi užitak. Neke žene možda neće moći svršiti samo podraživanjem bradavica. U tom slučaju stimulirajte i klitoris, to je i dalje orgazam za koji su zaslužne vaše bradavice", slikovito će dr. Holly Richmond, klinička psihologinja i seksologinja za spomenuti portal.