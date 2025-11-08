Najbolji seks dolazi prilično kasno u životu...

Seksualni život obično proglašavamo najboljim kad smo mladi i možemo kad poželimo i koliko poželimo, no mladi ljudi ipak nisu ti koji su najzadovoljniji svojim seksualnim životom. To su - njihovi roditelji.

Vjerovali ili ne, u prosjeku, žene samci izjavile su da je njihove najbolje seksualno iskustvo u životu u dobi od 66 godina. Za muškarce samce, najbolje godine su slične: 64.

Nalazi koji se temelje na istraživanju od 5.000 samaca svih dobnih i etničkih skupina i različitih razina dohotka diljem SAD-a, nisu iznenađenje za seksualne terapeute.

Seks se poboljšava nakon što shvatite da seksualna privlačnost nije temeljena isključivo na fizičkom izgledu. Na žalost, to je lekcija koju većinu ljudi uči godinama, rekla je Vanessa Marin, seksualna terapeutkinja i kreatorica online tečaja orgazma za žene, prenosi huffingtonpost.com.

Istraživanje je u suprotnosti s uobičajenim vjerovanjem kakav je seks nakon pedesete i poslije. Zašto se brinemo da je sve gore nakon što smo prošli određenu dob?

Kad shvatite da sama penetracija i orgazam nije jedina stvar u seksu, to će potaknuti brojne pozitivne promjene. Zato se možda i ne bismo trebali čuditi ovim rezultatima.