Masturbacija u vezama: je li to zaista varanje?

Je li masturbacija varanje? To je jedno od onih pitanja koja se čine nevažnima, sve dok to odjednom ne postanu. Iako su današnje veze sve fleksibilnije, većina ih je i dalje pretežno monogamna. Čak i u odnosima čija dinamika nije strogo definirana, obično postoje jasne granice onoga što se smatra „varanjem". No može li se masturbacija uopće svrstati u tu kategoriju? Prijeđimo odmah na stvar: masturbacija se ne smatra varanjem. LELO donosi sve što trebate znati kako biste lakše razumjeli ovu dilemu.

Masturbacija: neslužbeni stabilizator veze

U svakoj zdravoj vezi važnu ulogu imaju briga o sebi i samosvijest, a masturbacija je bitan dio oboje. Seksualno izražavanje normalna je ljudska potreba, a masturbacija je zdrav i prirodan način da joj se pristupi. Bez obzira jeste li u predanoj vezi ili ne, masturbacija pruža potreban izlaz za nakupljenu napetost i snažan alat za samootkrivanje, pomažući vam da ostanete povezani sa svojim tijelom i vlastitim željama.

Osim što potiče samospoznaju, solo masturbacija može biti i snažan oblik brige o sebi za oba partnera te donosi niz prednosti, među kojima su:

Bolje mentalno zdravlje - Brojna istraživanja potvrđuju da seks, masturbacija i orgazam imaju pozitivan učinak na opće i mentalno zdravlje. Razlog tome je što su sustavi odgovorni za seksualno uzbuđenje povezani sa sustavima koji reguliraju stres i san. To znači da masturbacija može pomoći lakšem uspavljivanju, kvalitetnijem snu te boljoj regulaciji stresa i anksioznosti.

Smanjenje stresa - Masturbacija pomaže u oslobađanju nakupljenog stresa. Budući da su visoke razine stresa često povezane s povišenim krvnim tlakom, samozadovoljavanje može pridonijeti smanjenju rizika od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa.

Bolji san - Kod muškaraca masturbacija potiče lučenje istih hormona koji se oslobađaju tijekom orgazma u seksu, a koji olakšavaju uspavljivanje. Kako je nedostatak sna ozbiljno štetan za zdravlje, ovaj „prirodni pomoćnik" može imati itekako pozitivan učinak.

Bolji seks - Samoistraživanje pomaže i ženama i muškarcima da upoznaju vlastite obrasce uzbuđenja. Poznavanje vlastitog tijela i onoga što vas uzbuđuje može olakšati komunikaciju, smanjiti napetosti i poboljšati seksualni odnos, kako u novim, tako i u dugotrajnim vezama.

Je li masturbacija varanje?

Jasan i konačan odgovor glasi: NE, masturbacija nije varanje. Riječ je o činu brige o sebi i samoistraživanja koji koristi vama, a posredno i vašoj vezi. Problem najčešće nije sam čin, već osjećaji nesigurnosti koji se mogu pojaviti kada partner masturbira bez vas. Ako se pitate je li masturbacija problem, važno je razumjeti da je sam čin neutralan; potencijalni izazovi uglavnom proizlaze iz nedostatka otvorene komunikacije ili nerazriješenih osjećaja neadekvatnosti.

Isprobajte međusobnu masturbaciju

Ako solo masturbacija doprinosi brizi o sebi i stabilnosti veze, uvođenje ove prakse može dodatno produbiti intimnost. Međusobna masturbacija može biti neočekivan i osvježavajuć način da razbijete rutinu u spavaćoj sobi. Čak 50 % parova prakticira međusobnu masturbaciju, i to s dobrim razlogom. Parovi koji je prakticiraju često prijavljuju veće seksualno zadovoljstvo od onih koji to ne čine.

Ako vas uzbuđuju znakovi partnerovog užitka, njegovo stenjanje, uzdasi ili pokreti, zašto ga ne biste potaknuli da masturbira pred vama? A ako uživate u osjećaju partnerova pogleda na sebi, masturbacija pred njim može dodatno pojačati vaše iskustvo.

Za kraj, još jedan savjet: uključite seks igračke. Na raspolaganju je mnogo izvrsnih opcija, za žene i muškarce, uključujući i najnapredniju tehnologiju u svijetu seksa. Isprobajte seks igračku za parove poput Tiani 3, koji žena nosi dok istovremeno stimulira i muškarca, ili Tor 3 cock ring koji omogućuju čvršću i dugotrajniju erekciju, a pritom vibrirajućom glavom stimuliraju ženski klitoris tijekom odnosa.

Seksualno istraživanje prilika je da bolje upoznate međusobne stilove komunikacije, preferencije i dublje želje. Masturbacija pred partnerom može vam pomoći da se osjećate opuštenije i sigurnije u vlastite navike masturbacije. Osim toga, međusobna masturbacija povećava šanse za orgazam s partnerom. Pokazujući partneru kako sami sebi pružate užitak, učite ga što vam se sviđa, a to je najseksi verzija učenja. U konačnici, kada se prakticira iskreno i uz otvorenu komunikaciju, masturbacija, bilo samostalno ili zajedno, nije varanje. To je čin brige o sebi i zajedničkog učenja koji produbljuje, a ne umanjuje povezanost u vezi.