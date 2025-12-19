LELO u hit-seriji Emily in Paris

Riječ je o priči o dva grada, novim modnim izričajima i strasti, u kojoj se brend seksualnog wellnessa LELO i njegovi najprodavaniji proizvodi - LELO SONA 2 CruiseTM i SORAYA 2TM - iznenađujuće pojavljuju u seriji Emily in Paris.

Ova kameo uloga u globalno popularnoj seriji dodatno naglašava povezanost brenda s modernim, ambicioznim i, iznad svega, inkluzivnim načinom života.

U 7. epizodi pod nazivom Druge šanse (eng. Second Chances), LELO PRIDE platforma i proizvodi pojavljuju se u sklopu jedne od najvećih i najživopisnijih Povorki ponosa u Europi - one pariške.

Serija pritom ne koristi samo etos brenda LELO, već brend seksualnog wellnessa pretvara u snažnu kulturnu izjavu - izjavu o LELO misiji da ljude učini opuštenijima, sigurnijima i samopouzdanijima u vlastitoj seksualnosti.

Tijekom posljednjih godina Emily in Paris postala je poznata po poticanju otvorenog i hrabrog dijaloga o osnaživanju i senzualnosti. Stoga je sasvim prirodno da se u seriji odražava i priča brenda LELO koji već gotovo dva desetljeća teme individualnih potreba i želja dovodi u mainstream, pomažući ljudima da izgrade samopouzdanje i unaprijede svoje cjelokupno blagostanje.