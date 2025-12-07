Redovan seks za dobro zdravlje

Kad je u pitanju seks niti jedan mjesec nije toliko plodan kao ovaj u kojeg smo upravo ušli. Kolovoz je mjesec u kojem je razina testosterona barem dvostruko veća. To znači da je i potreba veća.

Vitamin D kojeg ima u toplim sunčevim zrakama pojačava proizvodnju hormona pa imate li želju za potomstvom, ovo je idealan mjesec za uspješno začeće.

Ako niste spremni za bebu, ne znači da se trebat eodreći užitaka koje va mdonosi ovako plodan mjesec. Plodan mjesec znači i bolji seks. Bolji seks (u ovom slučaju uz zaštitu) znači bolji orgazmi - više izgubljenih kalorija = sretna i zadovolj(E)na žena. Jednostavna računica. Spomenut ćemo samo da čak 87% žena tvrdi da im je seks najdraži oblik vježbanja.

Seks beskrajno dobro utječe na naše zdravlje. Evo nekoliko načina koje su proučavali znanstvenici:

PROVJERITE VID

Seks opušta mišiće u ublažava napetost mišića vrata i ramena, ali može vam pokazati i koliko imate dobar vid. Ako nakon seksa imate mutan vid, trebali biste ga provjeriti kod specijaliste.

ŠTITI OD SRČANOG UDARA

Seks tri puta tjedno smanjit će vam rizik od srčanog ili moždanog udara i do 50%! Žene koje dožive dva orgazma tjedno imaju 30% manju mogućnost od obolijevanja od raznih srčanih bolesti nego žene koje ne doživljavaju orgazme. Endorfini koji se otpuštaju tijekom seksa smanjuju razinu hormona stresa koji je inače povezan sa srčanim udarima.

Pripazite samo ako imate preko 50 godina i mladu ljubavnicu. Studije su pokazale da je uzbuđenje koje stariji muškarci osjete tijekom seksa s mladom ljubavnicom, jedan od razloga za srčani udar tijekom seksa. Naravno, uz to ide i kombinacija, jela i pića koje činu prethodi. Ako je u pitanju zakonita žena, seks je povoljan i nakon 50-te.

JAČA KOSTI

Žene u menopauzi koje imaju redovan tjedni seks imaju razinu estrogena duplo višu od onih koje nemaju. Taj hormon štiti kosti, a nakon menopauze njegov manjak potiče osteoporozu.

ČINI VAS PLODNIJIM

Dužina uda nije bitna da bi muškarac bio plodniji, ali količinu spermića, kao i njihovu kvalitetu možete povećati količinom seksa. Više seksa - više spermića. Želite li zdrave zametke, sperma mora biti svježa. Zaboravite na „čuvanje" sperme po nekoliko dana. Ni mlijeko vam nije fino nakon tri dana, zar ne?

ODGAĐA RAK PROSTATE

Muškarci koji imaju redovan seks u 50tim imaju smanjen rizik od raka prostate. Redovno čišćenje prostate ejakulacijom, pomoći će vam čak i ako imate jaku obiteljsku predispoziciju za ovaj tumor.

POMAŽE KOD PRESTANKA PUŠENJA

Želite da vaš muškarac prestane pušiti? Redovno ga podsjećajte da pušenje uzrokuje smanjenje penisa te impotenciju. Erekcija je zapravo krvni pritisak koji prolazi kroz spužvasto tkivo penisa. Kad pušite, stanicama nedostaje kisika te se one smanjuju i odumiru. Kad odumru stvaraju ožiljak koji nije toliko elastičan pa kad dođe do erekcije ona nije toliko jaka i penis nije dugačak koliko bi bio da tkivo nije odumrlo.

PRIRODNI SEDATIV

Za muškarce, snažni orgazam je poput 2-3mg Valiuma! Nije ni čudo da nakon dobrog seksa svi zaspu poput beba. Razlog je eto biološke naravi pa se nemojte ljutiti na svog partnera kad zahrče usred postkoitalnog maženja.

Endorfini koji se otpuštaju tijekom seksa tjeraju depresivne misli i prizivaju sreću poput čarobnog štapića. Serotonin daje osjećaj orgazma koji kod muškaraca traje 5-10 sekundi dok kod žena može trajati i do 5 minuta što pozitivno utječe i na muškarca i na ženu.

Studije su pokazale da će muškarci koji nemaju redovan seks čak duplo brže razviti neku vrstu erektilne disfunkcije.

Trebamo li još što dodati?