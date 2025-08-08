Dnevni horoskop za 8. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 8. kolovoza, zanimljiv petak koji će se nekako čudno rasplesti, tako da bi bilo dobro da Ribe budu prilično oprezne, Vage samo misle da je to jedan od običnih dana, dok će Bikovi biti prilično odbojni prema nekim idejama okoline...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni revolucionar Emiliano Zapata, glumac Dustin Hoffman te gitarist grupe U2 The Edge.

---------------------------------------------

Mjesečni horoskop za kolovoz