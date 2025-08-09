Dnevni horoskop za 9. kolovoza 2025.

Dnevni horoskop za 9. kolovoza, subota je, što da kažemo... bit će zabavno, sigurno, pogotovo Vodenjacima koje ne znaju što žele, Vagama je sve dobro što se dobro svrši, a Bikovim bi moglo biti i bolje... uvijek to misle, da ne bi bilo zabune...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni psiholog Jean Piaget, pjevačica Whitney Houston te glumica Gillian Anderson.

