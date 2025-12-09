Dnevni horoskop za 9. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 9. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage se mogu maknuti od svakodnevnih gluposti, Ribe neće željeti baš ništa raditi, dok će Bikovima biti glavna zabava dana druženje sa samim sobom... tj. najpametnijom osobom koju znaju ;)

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pjesnik i pisac John Milton, zvijezda prijelazne ere Hollywooda Douglas Fairbanks Jr. te nešto bliži glumac Kirk Douglas.