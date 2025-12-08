Dnevni horoskop za 8. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 8. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage moraju biti nekako nježnije nego inače, Vodenjaci se moraju ponašati bolje prema drugim ljudima, dok se Bikovi mogu malo i zezati, kako god to izgedalo kod njih...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni slikar Paul Klee, glumica Kim Basinger te legendarni pjevač grupe Doors Jim Morrison.