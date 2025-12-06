Dnevni horoskop za 7. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 7. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage će stvarno možda pronaći pravu ljubav, Ribe se moraju opustiti na pravi način, dok Ovnvoi ne mogu ništa raditi sve dok ne popiju kavu...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni škotska kraljica Mary Stuart,osnivačica muzeja voštanih figura Marie Tussaud te lingvist, filozof i politički aktivist Noam Chomsky.