Zašto je dobro jesti gljive svaki tjedan?

Čisto ako niste znali - redovita konzumacija gljiva povezuje se s boljim zdravljem crijeva, jačom moždanom funkcijom i manjim rizikom od dijabetesa. Pa, kad su već tako zdrave i dobre za vas, evo zašto je tome tako ;)

Čuvaju srce i krvni tlak - visoki krvni tlak jedan je od najvažnijih čimbenika rizika za srčane i moždane udare. Bioaktivne tvari u gljivama pomažu opuštanju krvnih žila i boljoj cirkulaciji, a vitamin D dodatno smanjuje rizik od hipertenzije.

Jači imunitet i bolja crijevna barijera - gljive djeluju kao prebiotici - hrane dobre bakterije u crijevima. Imaju i antimikrobna svojstva, pa pomažu obrani od bakterija, gljivica i virusa, uključujući i viruse gripe.

Mogu smanjiti rizik od depresije - podaci iz velike američke studije pokazali su da osobe koje umjereno jedu gljive imaju manju vjerojatnost razvoja depresije. Razlog se krije u kombinaciji vitamina B12, antioksidansa i aminokiseline ergotioneina, koja štiti stanice od oksidativnog stresa.

Podrška u prevenciji dijabetesa - zbog niskog glikemijskog indeksa i spojeva koji utječu na stabilniju razinu glukoze, gljive mogu pomoći u kontroli šećera u krvi. Osim toga, prirodni su izvor vitamina D, čiji se nedostatak povezuje s inzulinskom rezistencijom - ključnim čimbenikom razvoja dijabetesa tipa 2.

Saveznik u mršavljenju - gljive obiluju vlaknima i vodom, što osigurava dulji osjećaj sitosti uz mali broj kalorija. Povoljno djeluju i na crijevni mikrobiom, potičući rast bakterija koje podržavaju regulaciju tjelesne težine i metabolizma.

Snažan štit od upala - gljive spadaju u najjače prirodne protuupalne namirnice. Kronična upala u tijelu povezuje se s razvojem kardiovaskularnih bolesti, autoimunih poremećaja, karcinoma i neurodegenerativnih bolesti. Bioaktivni spojevi poput beta-glukana u gljivama pomažu u smanjenju upale i štite organizam dugoročno.

Štite mozak kako starimo - studija na osobama starijim od 60 godina otkrila je da dvije ili više porcija gljiva tjedno značajno smanjuju rizik od kognitivnog propadanja. Istraživači vjeruju da zaštitni učinak proizlazi iz moćnih antioksidativnih spojeva.

Najsigurnije je kupovati gljive u provjerenim trgovinama. Branje samoniklih gljiva nosi visoke zdravstvene rizike ako se pogriješi u prepoznavanju vrste. Što se pripreme tiče, najbolji izbor su roštilj ili mikrovalna pećnica, jer te metode najviše čuvaju nutrijente i antioksidanse.