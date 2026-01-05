Što se treba jesti nakon vježbanja

Proteini su ključni, a sportski nutricionisti otkrili su koja je namirnica, iznenađujuće jednostavna, idealan izbor za brzu regeneraciju - cijeđeni jogurt, piše EatingWell.

"Visokoproteinski međuobrok ubrzo nakon treninga može pomoći u popravku mišićnog tkiva koje je pod stresom nakon vježbanja i podržati rast mišića", objašnjava sportska nutricionistica Tatiana Vélez-Burgos. Ona preporučuje da se energija nadoknadi unutar dva sata nakon vježbanja kako bi se postigli najbolji rezultati. Ako vam je sljedeći puni obrok još daleko, međuobrok bogat proteinima idealno je rješenje.

Zašto nutricionisti preporučuju cijeđeni jogurt

Cijeđeni jogurti, poput grčkog ili islandskog tipa, sadrže znatno više proteina od običnog jogurta. Primjerice, porcija od 200 grama nezaslađenog cijeđenog jogurta sadrži oko 20 grama proteina. No, nije važna samo količina, već i kvaliteta.

"Jogurt prirodno sadrži dvije vrste proteina - sirutku i kazein - koji na različite načine podržavaju vaš oporavak", kaže sportska nutricionistica Stephanie Militano. "Sirutka se brzo probavlja i pomaže pokrenuti popravak mišića odmah nakon treninga, dok se kazein probavlja sporije, osiguravajući stalno otpuštanje aminokiselina za podršku kontinuiranom oporavku."

To potvrđuju i istraživanja. Studija iz 2019. godine pokazala je da je konzumacija cijeđenog jogurta uz program treninga snage rezultirala većim poboljšanjem mišićne mase i snage u usporedbi s međuobrokom koji se temeljio na ugljikohidratima bez proteina.

Sadrži ključne tvari za zdravlje kostiju

Osim što jača mišiće, jogurt zahvaljujući svojim mikronutrijentima jača i kosti. "Jogurt je bogat kalcijem i vitaminom D, hranjivim tvarima koje podržavaju zdravlje vaših kostiju i mogu pomoći u smanjenju rizika od ozljeda", ističe Militano. Istraživanja su pokazala da su sportaši koji održavaju adekvatne razine kalcija i vitamina D manje skloni stres frakturama.

Lako je probavljiv

Proteini u jogurtu lako su probavljivi za većinu ljudi, što ga čini odličnim izborom nakon vježbanja. "Jogurt je praktičan međuobrok koji pruža visokokvalitetne proteine i lako se probavlja u tijelu nakon treninga, što ga čini idealnim za oporavak nakon vježbanja", kaže Vélez-Burgos. Proteini na bazi mlijeka, poput sirutke i kazeina, imaju kemijsku strukturu koja omogućuje učinkovitu razgradnju i apsorpciju, pomažući tijelu da brže započne proces oporavka.

Sve u svemu - jedite jogurt!