Hrana za baš ovakvo vrijeme kakvo je sada...

Nova otkrića pokazuju da redovita konzumacija tradicionalnog fermentiranog jela kimchija može potaknuti ključne obrambene stanice u tijelu, piše Food & Wine.

Korejska studija o popularnom jelu

Istraživači sa Svjetskog instituta za kimchi, koji djeluje pod korejskim Ministarstvom znanosti, proveli su 12-tjednu studiju na 39 odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom. Sudionici su bili podijeljeni u tri skupine: jedna je primala placebo, druga kimchi prah dobiven prirodnom fermentacijom, a treća kimchi prah fermentiran pomoću početne kulture.

Cilj je bio istražiti kako kimchi, jelo od fermentiranog povrća poput kupusa i rotkvica, utječe na ljudski imunološki sustav i pomaže u održavanju "ukupne imunološke ravnoteže".

Kako kimchi djeluje na imunitet?

Nakon 12 tjedana, znanstvenici su analizirali imunološke stanice sudionika koristeći naprednu metodu sekvenciranja RNA. Otkrili su da su sudionici koji su konzumirali kimchi pokazali pojačanu aktivnost stanica koje prezentiraju antigene (APC), a koje pomažu našem obrambenom sustavu da brže i bolje prepozna potencijalne prijetnje poput virusa.

Osim toga, primijećen je i uravnoteženiji odgovor T-stanica, ključnih "koordinatora" našeg imuniteta. To znači da je tijelo moglo bolje regulirati upalne procese, izbjegavajući pretjerane reakcije koje mogu uzrokovati dodatnu štetu.

Nije svaki kimchi isti

Zanimljivo je da, iako su obje vrste kimchija pokazale pozitivne učinke, onaj fermentiran s početnom kulturom izazvao je snažniji imunološki odgovor. To sugerira da način fermentacije može igrati važnu ulogu u njegovim zdravstvenim prednostima.

"Naše je istraživanje prvi put u svijetu dokazalo da kimchi ima dva različita istovremena učinka: aktiviranje obrambenih stanica i suzbijanje pretjeranog odgovora", izjavio je dr. Woo Jae Lee, voditelj istraživačkog tima. "Planiramo proširiti međunarodna istraživanja o kimchiju i bakterijama mliječne kiseline u vezi s imunološkim i metaboličkim zdravljem u budućnosti."

Iako kimchi nije čudotvorni lijek niti zamjena za cijepljenje i liječničku skrb, ova studija pokazuje da bi redovito uključivanje ovog ukusnog jela u prehranu moglo pružiti dodatnu podršku vašem imunitetu. U borbi protiv gripe i prehlade, svaki saveznik je dobrodošao.