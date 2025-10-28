Što ujutro rade najsposobniji?

Dakle, profesor Brooks sa Harvarda podijelio je svoje ideje o savršenom jutru nakon što je godinama analizirao uspješne ljude. Po njemu, postoji pet vrlo važnih stvari koje se ne smiju preskočiti ujutru...

Ustajanje prije zore - prema istraživanjima, ustajanje prije izlaska sunca može poboljšati kreativnost, koncentraciju i pamćenje. Brooks se svakog dana budi oko 4:30 ujutro i kaže da mu je to značajno popravilo mentalno zdravlje.

Tjelesna aktivnost - petnaest minuta nakon buđenja već sam u teretani," kaže Brooks, koji ima vlastitu kućnu teretanu. Vježba sat vremena dnevno, sedam dana u tjednu, naizmjenično kombinirajući kardio i trening snage.

Duhovni mir - jutro je doba kad se treba umiriti i pokušati pronaći svoj centar, kako bi ga tijekom dana mogli ponovno pronaći bez problema kad vam bude potreban

Odgoda prve kave - "Obožavam kavu, ali ne pijem je čim ustanem," kaže Brooks. "Prvu šalicu popijem tek oko 7:30." Ova navika, tvrdi on, sprječava popodnevni pad energije koji se često javlja oko tri sata.

Proteinski doručak - Brooks svakog dana unosi između 175 i 200 grama proteina, a oko 60 grama dobiva već uz doručak. Jede nemasni grčki jogurt bez okusa, s dodatkom proteina sirutke, oraha i bobičastog voća.

Ulazak u stanje fokusa - umjesto da energiju jutarnje rutine potroši na e-mailove, pozive ili vijesti, Brooks odmah počinje s najvažnijim dijelom posla. "Tada mogu postići oko dva sata iznimno kvalitetnog i kreativnog rada. Nakon toga ostajem fokusiran i produktivan cijeli dan," objašnjava on.

Što vam stoji na putu da i vi jutro započnete ovako?