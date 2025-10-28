Svakodnevno hodanje i krvni tlak

Od fitness aplikacija do pametnih uređaja, cilj od 10 tisuća koraka postao je popularna referentna točka za zdrav život. No, što svakodnevno hodanje zaista čini za vaš krvni tlak i je li ta brojka uistinu presudna.

Kardiolozi objašnjavaju kako redovito hodanje, bez obzira na tempo ili udaljenost, može pomoći u održavanju zdravijeg krvnog tlaka te što znanost kaže o idealnom broju koraka i kako ovu zdravu naviku uvesti u svakodnevicu.

Jača srce - hodanje je jednostavna aerobna vježba koja povećava snagu srca. "Jače srce pumpa više krvi s manje napora, što smanjuje pritisak na arterije", ističe kardiolog dr. Ryan K. Kaple.

Smanjuje stres - "Žustra šetnja moćan je alat za smanjenje razine kortizola", ističe dr. Kaple. Manje stresa automatski se povezuje i s manjim rizikom od povišenog krvnog tlaka.

Poboljšava elastičnost krvnih žila - tijelo oslobađa dušikov oksid, što širi krvne žile i poboljšava protok krvi. Dr. Hany Demo navodi da tako dolazi do smanjenja ukočenosti arterija i nižeg sistoličkog tlaka.

Pomaže u regulaciji tjelesne težine - mršavljenje i smanjenje upala dokazano snižavaju krvni tlak. "Gubitak i 2 do 4.5 kilograma može napraviti veliku razliku", dodaje dr. Kaple.

Sve u svemu - hodajte!